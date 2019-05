'Werkomgeving universiteiten voor veel medewerkers onveilig'

Universiteiten in Nederland slagen er niet in hun medewerkers een veilige werkomgeving te bieden, concluderen vakbonden FNV en VAWO. Uit hun onderzoek komt naar voren dat de helft van de universiteitsmedewerkers op een afdeling werkt waar sprake is of was van een onveilige werkomgeving. Vergelijkbare conclusies trekt het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) na een onderzoek onder vrouwelijke medewerkers.

Het gaat om onder meer roddelen, pesten, bedreigingen, machtsmisbruik, vernederen, uitsluiten, het achterhouden van informatie, seksuele intimidatie en zogeheten scientific sabotage. Daarbij worden onderzoekers belemmerd in hun promotie, wordt hun naam niet genoemd boven een wetenschappelijke publicatie of worden ze op een andere manier gedwarsboomd in hun wetenschappelijke carrière.

Vrouwen

FNV en VAWO hielden een enquête onder ruim duizend universiteitsmedewerkers. Van de ondervraagden heeft 40 procent persoonlijk te maken gehad met een onveilige werksituatie. Van deze groep verkeert 44 procent nog steeds in een onveilige werksfeer. Van de slachtoffers is 44 procent vrouw en 35 procent man.