Verwaarloosde kinderen Zaanstreek maken het redelijk, hulp voor moeder

Het gaat naar omstandigheden goed met de twee verwaarloosde jongens die een inspecteur van de politie Zaanstreek afgelopen zomer aantrof op een bloedhete dag. Een column op de Facebookpagina van de politie daarover maakte gisteravond veel los op sociale media.

In de column schreef inspecteur Tom Verweij dat hij na een melding van een buurvrouw over schreeuwende kinderen, twee verwilderde jongens aantrof in een flat. Ze hadden geen eten en drinken en de ramen en deuren waren hermetisch gesloten.

De oudste jongen droeg slechts een onderbroek en had een mes in zijn hand. Zijn broertje, een peuter, liep rond in een luier die allang verschoond had moeten worden. De jongens vertoonden dierlijk gedrag en hadden een eigen taal ontwikkeld om te communiceren.

Professionele hulp

De jongens zijn inmiddels niet meer bij hun moeder en zijn naar een crisispleeggezin gebracht. De moeder krijgt professionele hulp, zegt de politie.

Het is nog niet duidelijk of de moeder ook wordt vervolgd. De politie heeft met de moeder gesproken en heeft het proces-verbaal doorgestuurd naar justitie. De officier van justitie zal een vervolgbeslissing nemen.

Vanwege de privacy wil de politie niet meer informatie kwijt over de zaak. Zo worden de leeftijd van de broertjes en hun exacte woonplaats niet bekendgemaakt.