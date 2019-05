Facebookpost politie over verwaarloosde kinderen maakt veel los

Als een inspecteur van de Politie Zaanstreek afgelopen zomer een melding krijgt van schreeuwende kinderen, staat hij even later oog in oog met een klein kind, gekleed in slechts een onderbroek en met een mes in zijn hand. Hij blijkt alleen thuis te zijn met zijn broertje, een peuter die rondloopt met een luier die allang verschoond had moeten worden. De jongens lijken ernstig verwaarloosd en vertonen zelfs dierlijk gedrag.

De inspecteur, Tom Verweij, beschrijft zijn ervaring in detail in een veel gedeelde column op Facebook. Gisteravond verscheen het bericht op de Facebookpagina van de politie in de regio Zaanstreek en inmiddels is het bericht door duizenden mensen gedeeld of bekeken. Ook worden er massaal reacties achtergelaten.