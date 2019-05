D66-Europarlementariër In ‘t Veld onder vuur om onkostenvergoeding

Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) ligt onder vuur na een artikel van HP/De Tijd. In 't Veld woont in Brussel, maar kreeg de afgelopen jaren wel een dagvergoeding voor verblijfskosten in die stad. Het gaat in ieder geval om tienduizenden euro's.

De dagvergoeding van 320 euro per officiële werkdag wordt overgemaakt aan Europarlementariërs, zodat die kosten van hotels, maaltijden en andere zaken rondom vergaderingen in Brussel en Straatsburg kunnen betalen.

Ook Europarlementariërs die in België of zelfs, zoals In 't Veld, in Brussel wonen krijgen zo'n vergoeding. Dat terwijl zij het geld niet hoeven te gebruiken voor hotelovernachtingen in Brussel, zoals hun collega's uit het buitenland, maar alleen voor andere kosten.

Dat In 't Veld de vergoeding toch ontvangt, is op zich niet tegen de regels. Opvallend is echter dat zij zelf zegt dat ze de dagvergoeding deels gebruikt voor bezoeken aan Nederland.

Daarnaast is D66 een van de partijen die er in het Europarlement op hameren dat politici eerlijk en open moeten zijn over de onkostenvergoedingen.

Niet bedoeld voor hotels

En dus kan de vergoeding tot politieke problemen leiden voor In 't Veld. Tegen HP/De Tijd zegt ze zelf dat ze het niet eens is met de conclusie van het blad dat ze tonnen heeft opgestreken door een riante onkostenvergoeding te ontvangen voor niet gemaakte hotelovernachtingen in de Belgische hoofdstad. "Ik heb uiteraard gewoon verblijfskosten in Brussel", zegt ze.

Ook stelt ze dat ze het geld op een goede manier heeft besteed. "Ik reis vrijwel iedere week naar en door Nederland. Dit doe ik voor uiteenlopende doeleinden. Denk aan bijvoorbeeld werkbezoeken, conferenties en evenementen die worden georganiseerd door de partij of maatschappelijke organisaties. Een eventueel verblijf in een hotel betaal ik van mijn verblijfskostenvergoeding."

Het probleem is alleen dat de vergoeding eigenlijk niet voor die kosten is bedoeld.

Geld al terugbetaald

HP/De Tijd heeft bovendien verschillende rekeningen gevonden van hotelovernachtingen in Nederland. Daaruit blijkt dat In 't Veld die betaalde van een andere onkostenvergoeding; een bedrag van zo'n 4500 euro dat Europarlementariërs maandelijks ontvangen.

Een D66-woordvoerder zegt dat er een administratieve fout is gemaakt, die sowieso boven water zou zijn gekomen bij de controle van de boeken. De hotelkosten die niet gedeclareerd hadden moeten worden, zijn inmiddels terugbetaald. Dat was voor publicatie van het artikel, maar wel na vragen van HP/De Tijd.

In 't Veld wijst er in haar reactie ook zelf op dat D66 in Brussel al jaren hamert op de ruime EU-onkostenvergoedingen, samen met onder meer de SP. Dennis de Jong, Europarlementariër van de SP, heeft niettemin vragen over de regeling waarvan In 't Veld gebruikmaakte.

"Aan de ene kant vind ik dat het Europarlement veel duidelijker moet zijn over de criteria en iemand die in Brussel woont nooit zo'n onkostenvergoeding moet geven", zegt De Jong tegen de NOS. "Aan de andere kant heb je ook een soort morele verantwoordelijkheid als Europarlementariër. Juist D66, dat altijd op de centen wil letten, moet zo'n vergoeding niet willen hebben."