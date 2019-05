Opvarenden cruiseschip met mazelen nog dagen in quarantaine

277 passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Freewinds op Curaçao moeten nog zeker tot woensdag aan boord blijven. Dat zegt de epidemioloog die onderzoek heeft gedaan naar de situatie aan boord van het schip, waar vorige week mazelen werd geconstateerd bij een bemanningslid.

Gisteren ging epidemioloog Izzy Gerstenbluth met zijn team gezondheidswerkers aan boord, onder meer om bloedproeven af te nemen. De resultaten heeft hij opgestuurd naar het RIVM in Nederland. Dinsdag of woensdag zal duidelijk worden of de ziekte zich aan boord heeft kunnen verspreiden.

Eind vorige maand werd duidelijk dat een bemanningslid uit Denemarken mazelen had. Het schip was toen onderweg naar Saint Lucia. Toen het zaterdag terugkeerde in Willemstad, werd besloten om de opvarenden in quarantaine te houden.

Vaccinatiebewijs

Er voeren in totaal 318 mensen op het schip, dat eigendom is van de Scientology-kerk. Het zijn 216 bemanningsleden en 102 passagiers van allerlei nationaliteiten. 41 mensen konden een vaccinatiebewijs overleggen en hebben het schip mogen verlaten. Van de andere opvarenden zijn bloedproeven afgenomen.

Volgens Gerstenbluth is de sfeer aan boord goed. Bemanning en passagiers begrijpen de situatie en werken volledig mee. "De mensen aan boord die niet zijn gevaccineerd, lopen binnen de incubatieperiode nog risico. Een deel van hen is gisteren gevaccineerd aan boord. Maar dat is voor de toekomst, het zal ze nu nog niet helpen."

Vrije keus

De epidemioloog kan niet zeggen hoeveel mensen precies alsnog zijn ingeënt, maar benadrukt dat wel of niet vaccineren een vrije keuze is die we hebben te respecteren. De Scientology-kerk is niet tegen vaccineren in het algemeen, maar wel tegen verplichte inentingen.

Het moment waarop de bemanning en de passagiers van boord mogen, wordt bepaald in overleg met het RIVM en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie.