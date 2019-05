Cruiseschip met mazelen terug op Curaçao; niemand mag van boord

Op Curaçao is het cruiseschip Freewinds aangekomen, met aan boord een bemanningslid met mazelen. Vanwege het besmettingsgevaar kreeg het schip geen toegang tot de haven van het eiland Saint Lucia, waarop de bemanning besloot terug te varen naar de thuishaven in Willemstad.

De driehonderd mensen aan boord mogen nog niet van het schip af, zegt correspondent Dick Drayer. "Drie mensen van de gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan. Daar wordt gekeken wie gevaccineerd is of al eerder mazelen heeft gehad. Iedereen die dat kan bewijzen, mag het schip verlaten. Alle anderen moeten voorlopig aan boord blijven."

De mazelen zijn geconstateerd bij een bemanningslid uit Denemarken, zegt Drayer. "Ze is op 17 april via Amsterdam naar Curaçao gereisd en werd daarna verkouden. Eind april stelde een dokter vast dat zij mazelen heeft en toen was het schip al onderweg naar Saint Lucia."

De Curaçaose overheid riep eerder inwoners die in de buurt van het schip Freewinds zijn geweest op om zich bij de GGD te melden. Mogelijk zijn ze besmet voordat het schip naar Saint Lucia was vertrokken.

Scientology

De Freewinds is eigendom van de Scientology-kerk, maar dat lijkt geen verband te hebben met de besmetting. Voor zover bekend hebben kerkleden zich niet minder vaak laten vaccineren tegen de mazelen.

De VS kampt momenteel met de grootste mazelen-uitbraak in 25 jaar. Ruim 700 mensen zijn ziek. Meer dan duizend studenten en medewerkers van twee universiteiten in Los Angeles zitten in quarantaine, omdat ze mogelijk besmet zijn.