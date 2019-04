Massale quarantaine op Amerikaanse universiteiten om mazelen

Twee universiteiten in Los Angeles hebben in totaal ruim duizend studenten en medewerkers opdracht gegeven thuis te blijven omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan mazelen. De quarantaine op UCLA en Cal State duurt tot de incubatietijd van het virus is verlopen of mensen kunnen aantonen dat ze niet vatbaar zijn voor de ziekte.

De maatregelen zijn nodig omdat een persoon met de ziekte op 11 april de bibliotheek van Cal State bezocht en een andere zieke enkele dagen eerder lessen volgde op UCLA. Omdat het drie weken kan duren tot de ziekte zich manifesteert, geldt de verordening tot uiterlijk donderdag.

"Aan mazelen kun je dood gaan, daarom nemen we dit echt serieus", zegt een arts van een plaatselijk ziekenhuis. Wie mogelijk het virus heeft opgelopen mag zijn woning niet verlaten, mag geen contact hebben met anderen die besmet kunnen raken en is verplicht symptomen van de ziekte te melden.

Straf

Wie zich niet aan de regels houdt kan volgens de autoriteiten worden vervolgd, maar volgens een woordvoerder houdt tot nu toe iedereen zich aan de maatregelen. Welke straf kan worden opgelegd, is niet bekendgemaakt.

Van de duizend mensen die aanvankelijk opdracht kregen binnen te blijven, mochten ruim 300 weer naar buiten omdat ze konden bewijzen gevaccineerd te zijn. In totaal hebben beide universiteiten 65.000 studenten.

De besmettelijke ziekte is aan een opmars bezig, doordat een toenemend aantal mensen inenting weigert. Rond het jaar 2000 was de ziekte bijna helemaal verdwenen in de VS, maar dit jaar zijn er al zo'n 700 gevallen gemeld.