Directeur Vught werkt na fouten in zaak-Michael P. nu bij kliniek Den Dolder

De man onder wiens verantwoordelijkheid fouten werden gemaakt bij de behandeling van Michael P. in de gevangenis in Vught, is nu bestuurder bij de organisatie die patiënten behandelt in de psychiatrische kliniek in Den Dolder. De Telegraaf heeft dat ontdekt. In de kliniek in Den Dolder verbleef P. toen hij Anne Faber verkrachtte en doodde.

Het gaat volgens de krant om Erik Masthoff, die sinds 1 maart werkt als bestuurder van Fivoor. Masthoff werkte in de tien jaar daarvoor als directeur Zorg en Behandeling van de gevangenis in Vught. Tussen juli 2013 en januari 2017 zat P. daar vast, tot hij naar de forensische kliniek Den Dolder werd overgeplaatst voor behandeling.

Ernstige tekortkomingen

In maart kwamen de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek met vernietigende conclusies. Zo schoten de Dienst Justitiële Inrichtingen, de gevangenis in Vught en de kliniek in Den Dolder volgens de onderzoekers ernstig tekort bij de behandeling van P.

De instanties schatten de maatschappelijke risico's van de plaatsing van P. in Den Dolder onvoldoende in en de klinieken richtten zich te veel op de patiënt in plaats van op het beschermen van de samenleving, aldus de onderzoekers.

Respectloos

De familie van Faber reageert onthutst op het nieuws dat de man onder wiens leiding grove fouten zijn gemaakt, nu bij de organisatie achter de kliniek in Den Dolder werkt.

"Dat nota bene deze man is aangesteld toont wat ons betreft aan dat het de bestuurders van Fivoor en de Penitentiaire Inrichting Vught ontbreekt aan realiteitszin en moreel besef en dat ze de moord op Anne afdoen als een bedrijfsongevalletje", zegt de oom van Anne Faber in De Telegraaf. "Respectloos naar Anne, haar familie en haar vrienden. Het belooft ook weinig goeds voor de cultuuromslag die moet plaatsvinden in de forensische psychiatrie."

Reactie Fivoor

Het vertrek van Masthoff bij de instelling in Vught was niet gedwongen en had niets te maken met de rapporten die in maart verschenen. Zijn nieuwe werkgever Fivoor zegt tegen De Telegraaf dat de conclusies uit de onderzoeksrapporten op dit moment geen gevolgen hebben voor Masthoffs positie als bestuurder bij de particuliere organisatie.

"De aanbevelingen in de rapporten wijzen ons echter wel op de verantwoordelijkheid om het beter te doen dan bij Michael P. Daar zijn alle betrokkenen, onder wie Erik, zich erg van bewust. Hij draagt deze verantwoordelijkheid met veel energie en is erop gebrand herhaling van het gebeurde te voorkomen", zegt een woordvoerder in de krant.