Lieke Martens was ooit fan van Ronaldinho, nu is ze zelf een voorbeeld

Twee jaar geleden won ze met Nederland het EK vrouwenvoetbal en nu heeft Lieke Martens nieuwe dromen. Binnenkort staat ze met haar club FC Barcelona in de finale van de Champions League. Wie weet wacht daarna een nog grotere prijs op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk, komende zomer. En dan heeft ze ook nog een boek uitgebracht over haar leven als voetbalster.

Het NOS Jeugdjournaal sprak met Lieke Martens over haar leven en hoe dat door de bekendheid is beïnvloed. De tv-reportage kan je zien om 19.00 uur op NPO 3.

"Vroeger, toen ik begon met voetballen, had ik Ronaldinho als voorbeeld. Hij had een staart", zegt de 26-jarige Martens over de Braziliaan. "Maar het is zo leuk dat wij als speelsters van het Nederlands elftal nu een voorbeeld zijn voor al die jonge meisjes."

Als een droom, zo beschrijft ze haar voetballeven. De voetbalster, die in 2017 de titel voor beste speelster van de wereld kreeg, inspireert veel meisjes die willen of zijn gaan voetballen. Ze hebben posters van Martens op hun kamer hangen, en sommige kijkers van het Jeugdjournaal hebben zelfs een fanaccount op Instagram gemaakt, zo blijkt uit filmpjes die ze hebben ingestuurd.

Ze noemt het "superleuk" dat kinderen fanaccounts van haar maken op Instagram, waar soms foto's opstaan die Martens zelf nog niet eens gezien heeft. "Ik pak soms ook een foto van ze, die ik dan weer op mijn socials kan plaatsen." Ze zegt daarbij dat ze "bijna alles" ziet wat geplaatst wordt.

Herkennen

De sterspeelster wordt in Barcelona herkend, vooral door Nederlanders die daar zijn. Meestal vindt ze al die aandacht best leuk, maar in het vliegtuig kiest ze er toch voor om een beetje anoniem te blijven. "Als ik vlieg, doe ik best wel vaak een petje op", vertelt Martens. "Niet omdat ik niet opensta voor mensen die een foto willen, maar soms vlieg ik heel vroeg in de ochtend, doe ik m'n petje op en ben ik gewoon weg."