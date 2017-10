Droomjaar Martens beloond met titel wereldvoetbalster van het jaar

Martens was niet aanwezig in Londen bij het FIFA-gala, omdat ze met Oranje in voorbereiding is op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen van dinsdag. Op een filmpje was te zien hoe Martens de prijs in ontvangst nam uit handen van Marco van Basten.

De aanvalster droeg de prijs op aan haar ouders en bedankte hen voor de onvoorwaardelijke steun door de jaren heen.

Op het FIFA-gala in Londen werd bondscoach Sarina Wiegman bovendien uitgeroepen tot beste coach van een vrouwenelftal.