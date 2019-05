Opening Het Oog houdt presentatoren al 15.000 keer wakker (en nu ben jij aan zet)

Veel programma's zullen er jaloers op zijn: het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen maakt komende week zijn 15.000e uitzending. Het late night-programma van NPO Radio 1 is sinds de eerste aflevering in 1976 weinig veranderd. Nog steeds start elke uitzending met Gute Nacht Freunde, "buiten is het 10 graden, binnen zit..." en een persoonlijke opening van de presentator.

De tientallen presentatoren die Het Oog gepresenteerd hebben, lagen veelal nachten te peinzen over de inhoud van die opening. Het mag een grappige woordspeling zijn, een kritische overpeinzing of een huishoudelijke anekdote. Een column in het klein, een gesproken handtekening.

Zo hoorden we Herman van der Zandt over het kaal worden ("Maar bij de kapper betaal ik steeds meer"), Mieke van der Weij openhartig over topsalarissen bij de NPO ("Ik kreeg er maar 18 euro bij dit jaar") en Chris Kijne over de tirades van de Turkse president Erdogan tegen Nederland ("Zo ervaren Nederlanders eens hoe het voelt om hier jood, homo of moslim te zijn").

En zo zijn er nog duizenden openingen bedacht. Een kleine bloemlezing: