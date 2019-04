Podcast: Max van Weezel, een leven bij de radio

Max van Weezel was de afgelopen 25 jaar een van de vaste presentatoren van NOS Met het Oog op Morgen. Naast het Oog presenteerde hij sinds midden jaren tachtig radioprogramma's als In de Rooie Haan en Spijkers met Koppen bij de VARA, en Argos en Het Gebouw bij de VPRO.

Voor een speciale podcast van het Oog sprak Chris Kijne afgelopen maart uitgebreid met Van Weezel over een leven bij de radio. "Het idee dat je gewoon een gesprek kunt voeren en dat honderdduizenden mensen daarnaar luisteren, dat heeft iets magisch".

Van Weezel was ook regelmatig zelf te gast in programma's. Meestal als duider van de Haagse politiek, maar soms ook als kenner van het Eurovisie Songfestival. Met parlementair journalist Joost Vullings maakte Van Weezel sinds een paar jaar de toonaangevende politieke podcast De Stemming van Vullings en Van Weezel.

Het gesprek is te beluisteren in je podcast-app in de feed van Het Beste uit het Oog of via Soundcloud: