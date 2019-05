Franse gele hesjes doen met drie partijen aan Europese verkiezingen mee

De kogel is door de kerk: in Frankrijk doen de gele hesjes mee aan de Europese verkiezingen. Maar liefst drie gele-hesjespartijen hebben zich officieel aangemeld.

De eerste partij, Evolution Citoyenne, wordt geleid door ijzersmid Christophe Chalençon, een demonstrant van het eerste uur. Hij voerde in februari nog overleg met de Italiaanse eurosceptische vicepremier Di Maio, wat tot een diplomatieke ruzie tussen Parijs en Rome leidde.

De tweede partij heet Alliance Jaune en heeft dichter en zanger Francis Lalanne als voorman. Ook hij steunt sinds het begin de gele hesjes. Lalanne laat zich erop voorstaan dat hij graag hoge zwarte glimmende lieslaarzen draagt. Hij boekte bijna 30 jaar geleden een hit met Fais moi l'amour, pas la guerre.

Twee procent

De derde kieslijst heet Mouvement pour l'Initiative Citoyenne. Deze beweging plaatst vooral een van de belangrijkste eisen van de gele hesjes op de voorgrond: het burgerreferendum. Nummer twee op de lijst is wetenschapster Clara Egger, die onderzoek doet naar referenda en directe democratie.

Overigens is de kans klein dat de ijzersmid, de zanger op lieslaarzen en de wetenschapper een zetel halen. Volgens een recente peiling is maar twee procent van de Fransen van plan om stemmen op een gele-hesjespartij. Dat was voor veel kopstukken van de beweging ook de reden om nu niet mee te doen aan de verkiezingen.

Andere gele hesjes sloten zich aan bij bestaande politieke partijen. Zeker tien van hen doen mee met de rechts-populistische Patriotes en drie van hen zijn kandidaat bij de Communistische Partij.

De Europese verkiezingen zijn van 23-26 mei. Hoe het zit met Europees Parlement, de Commissie en Raad leggen we uit in deze video: