'Het verhaal van de Poolse bevrijders leeft niet in Nederland'

In Breda klinkt vandaag naast het Wilhelmus ook het Poolse volkslied bij de Dodenherdenking. Maar de herinnering aan de Poolse bevrijders wordt steeds vager. Met de bouw van een gedenkteken met expositieruimte willen de nakomelingen van de Poolse bevrijders de herinnering in ere houden. Het startsein voor de bouw van dit centrum werd deze week gegeven.

De gevechtstenues van de Poolse bevrijders liggen in laden in de opslag. De wapens en schilderijen in afgesloten ruimtes in een kazerne in Breda. Al sinds 2015 is het Generaal Maczek Museum in Breda gesloten, bij gebrek aan middelen en een expositieruimte. Dit tot verdriet van de nakomelingen van de Poolse bevrijders die na de oorlog in groten getale in Brabant zijn gebleven omdat ze niet welkom waren in hun communistische vaderland. Ze huwden Nederlandse vrouwen en kregen hier hun kinderen.

Met de sluiting van het museum dreigde het Poolse aandeel in de bevrijding van ons land uit het collectieve geheugen te verdwijnen. "Het is zo belangrijk dat we de kennis over deze episode overdragen aan nieuwe generaties", zegt de Poolse veteraan Ad Figiel. Hij is 93, heeft een broze gezondheid, maar ontbreekt ook dit jaar niet bij de Dodenherdenking in Breda.

Figiel is een van de weinige nog levende veteranen van de eerste Poolse Pantserdivisie. De militairen van die divisie trokken op 29 oktober 1944 onder leiding van de Poolse generaal Stanislaw Maczek als bevrijders Breda binnen.