Cliteur wil geen fractieleider Eerste Kamer voor Forum worden

Paul Cliteur is niet beschikbaar voor het fractievoorzitterschap van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf.

Cliteur stond tweede op de kandidatenlijst van Forum, en neemt de honneurs waar na het vertrek van Henk Otten. De medeoprichter van FvD werd vorige maand op een zijspoor gezet nadat hij als penningmeester partijgeld op zijn eigen rekening had laten overboeken, naar eigen zeggen voor allerlei werkzaamheden. Begin deze week besloten de nieuwe senatoren al dat Otten niet hun eerste man kan worden. Hij mag voor FvD wel senator worden.

"Dat Cliteur niet in is voor het fractievoorzitterschap betekent dat de nieuwe senatoren nu onderling moeten gaan uitmaken wie dan wel de fractie gaat leiden", zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. "Er komt nog een vertrouweling van partijleider Baudet in de senaat, Jeroen de Vries, die tot nu toe optreedt als woordvoerder van de Tweede Kamer-fractie van Forum voor Democratie".

Zuil

Op de vraag of hij als onafhankelijk wetenschapper zich wel moet inlaten met de politiek, zegt Cliteur in de krant dat hij toevallig in de politiek verzeild is geraakt. "Ik moet inderdaad niet een al te geprononceerd politiek profiel hebben. Maar de dingen gaan soms zoals ze gaan." Hij zegt dat Baudet eigenlijk ook geen politicus was, maar dat het "noodzakelijk" was dat die de politiek in ging. "En hij doet het goed. Veel beter dan ik had verwacht."

Volgens Cliteur is Forum meer dan een partij alleen. "Ik vind dat we een compleet nieuwe zuil moeten opbouwen met eigen instituties: een partij, een nieuwe omroep, andere kranten, andere debatruimtes en ook aan de universiteiten moet veel gebeuren."