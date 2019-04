Forum zet Otten opzij als beoogd fractieleider Eerste Kamer

Henk Otten mag voor Forum voor Democratie plaatsnemen in de Eerste Kamer, maar is niet de beoogd fractieleider. Paul Cliteur, de nummer twee op de lijst, neemt tot in ieder geval de installatie van de fractie op 11 juni het woordvoerderschap van de kandidatenlijst op zich.

Dat staat in een verklaring van Forum voor Democratie. De Eerste Kamerleden worden op 27 mei gekozen door de Provinciale Staten. Later kiezen de fractieleden een fractievoorzitter. Gezien de verklaring van Forum voor Democratie vandaag zal dat Otten niet meer zijn.

Afgelopen week raakte Otten in onmin met de partijtop nadat hij in een interview forse kritiek had geuit op partijleider Baudet. Uiteindelijk stapte hij op als bestuurslid van Forum voor Democratie, nadat de partij had bekendgemaakt dat hij 30.250 euro uit de partijkas had uitgekeerd aan zichzelf. Volgens Otten ging het om een vergoeding voor overwerk. Hij vertrok ook als medewerker van de Tweede Kamerfractie en als penningmeester.

Excuses

"We hebben oprechte verontschuldigingen van Henk Otten ontvangen voor de gemaakte fouten, waaronder de gecorrigeerde banktransactie", verklaart de partij vandaag. "Nu is het zaak te werken aan herstel van het vertrouwen en de rust te laten terugkeren. Dat doen we graag met Henk als lid van onze toekomstige Eerste Kamerfractie."

Henk Otten is niet bereikt voor een reactie.

Vorige week gaf Tweede Kamerlid Theo Hiddema bij afwezigheid van Baudet uitleg over de situatie bij Forum.