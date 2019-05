OM wil zwaardere straffen voor drugsmokkelaars

Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor drugscriminaliteit. Er komt meer oog voor de rol die een verdachte speelde in de invoerketen.

In nieuwe richtlijnen waar officieren van justitie vanaf deze maand mee werken, staat beter uitgesplitst welke strafvordering verschillende leden van een drugsbende kunnen verwachten. Een koerier die betrapt wordt met 100 kilo hoort maximaal 5 jaar cel eisen, een belangrijke uitvoerder voor zo'n partij drugs 7 jaar en het brein achter de operatie 9 jaar.

Het OM redeneert dat criminelen lager in de organisatie vaak weinig kennis hebben van het grotere geheel en meestal maar betrokken zijn bij een of enkele transporten, terwijl de leiders van de organisatie doorgewinterde criminelen zijn die als hoofdverantwoordelijke voor de smokkel kunnen worden gezien.

Maatwerk

"Het zijn altijd maatwerkzaken, maar we willen collega's een handvat geven", zegt woordvoerder Jeichien de Graaff van het Openbaar Ministerie. "Er was veel verschil tussen verschillende rechtbanken."

Ze wijst bijvoorbeeld op het verschil in aanpak van bolletjesslikkers op Schiphol en lossers in de haven van Rotterdam. "Dat lag echt een eind uit elkaar: een bolletjesslikker kreeg soms net zoveel als iemand die een enorme partij invoerde in de haven."

In de nieuwe richtlijn is daarom voor het eerst ook uitgewerkt welke straffen er geëist kunnen worden voor transporten van boven de 100 kilo. Tot nu toe moest de aanklager daarover zelf een afweging maken.

"De oude richtlijn ging maar tot 100 kilo. Dat is al gruwelijk veel, maar nu komen we partijen tegen van 1000, 2000 kilo. Als houvast hebben we mede daarom de nieuwe richtlijn."

Verzwarende omstandigheden

In aanvulling op de nieuwe strafeisen, waar NRC als eerste over schreef, heeft het OM ook enkele nieuwe strafverzwarende omstandigheden geformuleerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor een havenmedewerker of de eigenaar van een transportbedrijf die van zijn beroep misbruik maakt om drugs te smokkelen. Recidive wordt bestraft door de celstraf met een derde te verhogen.

De Graaff zegt dat het OM een signaal wil afgeven. "We maken ons geen illusies dat de smokkel hierdoor gaat ophouden, maar we onderstrepen: dit is ernstige criminaliteit. Met name de invoer van harddrugs gaat ook gepaard met andere vormen van criminaliteit, zoals witwassen, corruptie en geweld."