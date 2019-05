Toename antisemitisme in Frankrijk, zonder duidelijke oorzaak

In de banlieues hebben spanningen, intimidatie en geweld ertoe geleid dat Joden daar wegtrokken en dat synagogen er hun deuren sloten. De Joden uit die voorsteden verhuisden op grote schaal naar Israël of vestigden zich in steden en wijken waar al veel Joden wonen. Het 17de arrondissement in Noordwest-Parijs is zo'n bestemming.

"Hier kunnen ze hun geloof belijden zonder dat ze bang hoeven te zijn te worden aangevallen als ze de synagoge uitkomen", zegt synagogevoorzitter David Sellam tegen de NOS. Het 17de arrondissement van Parijs zag de afgelopen jaren een enorme groei van het aantal Joodse winkels en restaurants.

Er wonen nu meer dan 40.000 Joden, waarmee het één van de grootste Joodse wijken in Europa is. "Voor zover ik weet is hier nog nooit iets antisemitisch gebeurd", zegt bewoner Paul Chemouny. "Ik denk dat Joden zich hier veilig voelen."