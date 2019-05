VN bezorgd over gebrek aan voedsel voor migranten in Hongarije

De mensenrechtencommissie van de VN maakt zich zorgen over geweigerde asielzoekers die in een tijdelijke opvang in Hongarije geen voedsel krijgen. Het zijn mensen die bijvoorbeeld vanuit Afghanistan, Syrië en Irak via Servië naar Hongarije zijn gereisd, vervolgens asiel vragen en na afwijzing in containers in speciale transitiezones belanden.

In Hongarije is een wet van kracht waardoor asielzoekers als ze zijn afgewezen in afwachting van hun uitzetting geen eten meer krijgen, met uitzondering van zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven. Hulporganisaties mogen migranten niet helpen en dus ook geen voedsel brengen.

Afgelopen zomer werd al bekend dat in de centra migranten uithongeren. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tikte het land daarover in verschillende zaken op de vingers. Daarop gaf Hongarije in individuele gevallen wel weer voedsel, maar tot verandering in beleid heeft het niet geleid.

Limbo

De asielzoekers in de transitiecentra zitten in een lastig parket, zegt correspondent Mitra Nazar. "Deze mensen kunnen ook niet terug naar Servië omdat de landen daar geen afspraken over hebben gemaakt. Ze kunnen nergens naartoe en zitten zonder voedsel in een soort limbo."

VN-mensenrechtencommissaris Bachelet zegt berichten te hebben gekregen dat sinds vorige zomer zeker 21 vluchtelingen in de centra voedsel is onthouden, soms voor een periode van vijf dagen. "De VN heeft gezegd dat Hongarije zich moet houden aan de internationale mensenrechtenverdragen en een humaan beleid moet voeren. Maar het is de vraag of deze alarmbel van de VN gaat helpen", zegt Nazar.