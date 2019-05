Verzet in Tweede Kamer tegen benzine- en dieselautoverbod Amsterdam

In de Tweede Kamer zijn veel partijen kritisch over het plan van Amsterdam om binnen elf jaar vervuilende auto's in de stad te verbieden. Het gemeentebestuur wil het verkeer emissievrij maken met de uitbreiding van de milieuzones en daar mogen benzine- en dieselauto's niet meer rijden.

De coalitiepartijen VVD en CDA reageren ontstemd en vinden dat de gemeente niet zomaar zijn eigen beleid kan gaan voeren. "Het moet niet zo zijn dat iedere stad dat zelf gaat bepalen", zegt CDA-Kamerlid Von Martels. Hij vraagt zich ook af of het plan wel haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is. De VVD zegt dat het kabinet juist een einde wil maken aan de "wirwar" van milieuzones in verschillende steden.

De partij zegt dat het Amsterdamse bestuur mensen niet alleen op de kast jaagt, maar ook op kosten. "Autorijden moet betaalbaar en mogelijk blijven. 2030 is dichtbij, dan kan iedereen nu alvast zijn auto beginnen in te leveren", laat Kamerlid Dijkstra weten.

Ook Amsterdammers zelf hebben vragen over de betaalbaarheid: