Zoveel verdienen de buitenlandse versies van Matthijs van Nieuwkerk

Verenigd Koninkrijk - BBC

"Er zijn bij de BBC zestien presentatoren die meer verdienen dan Van Nieuwkerk", weet correspondent Tim de Wit. "Er wordt over het algemeen veel gemopperd over de BBC, maar dat gaat niet over de salarissen. Britten moeten elk jaar 190 euro per huishouden aan kijk- en luistergeld betalen. Daardoor heeft de BBC een budget van vier miljard per jaar en daar is veel discussie over."

"De enige ophef die er was, ging over het feit dat mannen veel meer verdienen dan vrouwen. Dat heeft ertoe geleid dat de salarissen nu openbaar zijn geworden. In meerdere gevallen is dat verschil inmiddels gelijk getrokken."

Swipe hier door Britse grootverdieners: