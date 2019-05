Facebook verbant bekende 'haatzaaiers' van platform

Facebook heeft een aantal bekende extreme figuren verbannen van Facebook en Instagram. Daarmee geeft het techbedrijf verder gehoor aan de kritiek dat haatzaaiers en verspreiders van desinformatie te veel ruimte krijgen op de platforms.

Onder de bannelingen is de complotdenker Alex Jones, bekend van zijn internetkanaal Infowars, van wie vorig jaar ook al vier pagina's van Facebook werden gegooid. Ook de uitgesproken antisemitische Nation of Islam-leider Louis Farrakhan, de extreemrechtse voormalige Breitbart-journalist Milo Yiannopoulos, de extreemrechtse activist Laura Loomer en de complotdenker Paul Joseph Watson zijn niet meer welkom.

Facebook is rigoureus te werk gegaan: naast de persoonlijke accounts verwijderde het techbedrijf ook fanpagina's en groepen die gerelateerd zijn aan de personen. Facebook meent "altijd individuen en organisaties te hebben verbannen die zich bezighouden met geweld en haat, ongeacht wat hun ideologie is".

Verregaande gevolgen

Facebook en andere sociale mediabedrijven staat al jaren onder druk van mensenrechtenorganisaties en -activisten om haatzaaien te beperken. Nadat er bij een extreemrechts protest in Charlottesville in 2017 een tegendemonstrant werd doodgereden, begonnen onder meer Facebook en Google met het verbannen van dit soort extreme wit-nationalistische personen en groepen.

Eerder zei de chef nieuws van Facebook nog dat "iets verkeerd hebben niet betekent dat je de richtlijnen schendt". Het was een antwoord op de vraag van een CNN-journalist waarom Infowars van complotdenker Jones niet werd verwijderd.

Jones' vuilspuiterij had verregaande gevolgen. Hij beweert bij hoog en laag dat de schietpartij op basisschool Sandy Hook in 2012 in scene is gezet. De twintig kinderen en zes volwassenen die omkwamen zijn acteurs volgens hem. Nabestaanden wordt het leven zuur gemaakt door Jones en zijn volgelingen. Ze worden online en offline bedreigd en gestalkt.

Slachtoffer

Jones ziet zichzelf vooral als slachtoffer. "Ze hebben me niet alleen verbannen. Ze hebben ons belasterd. Waarom heeft Zuckerberg (baas van Facebook, red.) dit gedaan?"

Watson zei op zijn beurt dat hij het slachtoffer was van een samenzwering. Hij heeft naar eigen zeggen "geen regels gebroken".

Yiannopoulus mailde alleen "jullie zijn de volgende" naar persbureau AP die hem om reactie vroeg. De anderen hebben voor zover bekend nog niet publiekelijk gereageerd.