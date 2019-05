Amsterdam benzine- en dieselvrij over 11 jaar: hoe haalbaar is dat?

Het Amsterdamse stadsbestuur wil over 11 jaar af zijn van benzine- en dieselauto's. Hoe haalbaar is dat plan?

Het doel is om het verkeer in de stad emissievrij te maken. De stad wil Amsterdamse autobezitters gaan helpen met subsidies en ontheffingen. Ook wordt het laadpalennetwerk in de stad uit te bereiden. En wie een elektrische auto koopt, kan een laadpaal aanvragen.

Het gaat om een grote operatie. Vorig jaar waren er 234.000 personenauto's geregistreerd in de stad. De ANWB meldde in december dat de gemiddelde aanschafprijs van een elektrische auto 39.250 euro is.

'Bizar plan'

De autolobby vindt het plan veel te ver gaan. De RAI Vereniging noemde het een "bizar plan, buiten alle realiteit en onhaalbaar". De burger wordt de stad uitgejaagd, zei de woordvoerder.

Maarten Steinbuch, hoogleraar van de TU Eindhoven, is het daar niet mee eens. Als "stip op de horizon" vindt hij het juist een goed plan. En hij benadrukt dat "we nog elf jaar hebben". "Het is wel een ruig plan. Je zegt tegen een hele groep mensen: je kunt niet meer met je auto bij je huis komen in 2030. Ze moeten verplicht van hun auto af. Al met al vind ik het goed plan. Als statement vind ik het goed; je moet het zien als een stip op de horizon."

Steinbuch benadrukt dat elektrische auto's in de toekomst goedkoper worden. "Internationaal is de verwachting dat rond 2025 de aanschaf van een nieuwe elektrische auto net zo duur is als de aanschaf van een auto met een 'ouderwetse' motor. En die trend zal doorzetten dus vanaf 2025 wordt de aanschaf van elektrische auto's alleen maar goedkoper. En we hebben het dan over de aanschaf. Het onderhoud en gebruik van een elektrische auto is nu al goedkoper."

Het draait om de tweedehands markt

Tegelijkertijd beseft Steinbuch ook dat het een flinke klus wordt. Veel mensen kunnen niet zomaar een nieuwe auto betalen, of het nu een elektrische of 'ouderwetse' auto is. Zij zijn dus afhankelijk van de tweedehands markt. "Of die tweedehands markt in 2030 al groot genoeg is, dat weet ik niet. Het is niet onmogelijk, maar het is niet makkelijk."

NOS op 3 onderzocht begin dit jaar wanneer een elektrische auto betaalbaar is voor iemand die nét genoeg geld heeft voor z'n eerste tweedehandsje: