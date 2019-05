Maar weinig Nederlanders kennen lijsttrekkers EU-verkiezingen

Wie is de Europese lijsttrekker van de VVD? Geen idee? Dan ben je niet de enige, ook niet als je van plan bent om op de VVD te stemmen. 10 procent van de VVD-stemmers noemde namelijk PvdA'er Frans Timmermans. Slechts 10 procent had het antwoord goed: Malik Azmani. De 'onwetende' VVD-stemmer is geen uitzondering, ook aanhangers van andere partijen tasten vaak in het duister, blijkt uit onderzoek van I&O research naar de Europese Verkiezingen.

Hoewel de verkiezingen al over drie weken zijn, hebben de meeste kiezers geen idee op wie ze kunnen stemmen. Maar dat betekent volgens een van de onderzoekers, Peter Kanne, niet dat de verkiezingen helemaal niet leven: "Als het gaat over de grote thema's, zoals klimaatverandering of migratie, dan verwachten de Nederlandse kiezers wel wat van de EU."

Internationale onderwerpen

Wel vinden veel respondenten dat de EU zich juist minder bezig moet houden met kleine onderwerpen. "Zoals dat ouderschapsverlof waar de EU nu steeds mee bezig is. Mensen vinden dat dat soort onderwerpen gewoon behandeld moeten worden door nationale overheden. De EU moet zich bezig houden met internationale onderwerpen", zegt Kanne.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat FvD en VVD aan kop gaan in de peilingen, gevolgd door GroenLinks.