'Gebruik van Airbnb in Amsterdam voor het eerst omlaag'

Na jaren van vaak onstuimige groei is het gebruik van Airbnb in Amsterdam in 2018 voor het eerst gedaald. Dat zegt vastgoedadviseur Colliers op basis van cijfers van onderzoeksbureau AirDNA. Airbnb zelf heeft nog geen cijfers naar buiten gebracht over 2018.

Het aantal overnachtingen daalde volgens Colliers met 5 procent, naar 1,98 miljoen. En het aantal accommodaties ging omlaag met 8,3 procent, naar 25.380. Het marktaandeel van Airbnb ten opzichte van hotels en andere aanbieders van overnachtingen daalde ook, van 11,6 procent in 2017 naar 10,4 procent in 2018.

De dalende populariteit van Airbnb heeft mogelijk te maken met het steeds strengere beleid in de hoofdstad. Je appartement verhuren aan toeristen is toegestaan, maar dat mag maar een beperkt aantal dagen per jaar. En sinds oktober 2017 moet je iedere overnachting melden op een gemeentewebsite. Ook zegt de gemeente meer te controleren op overtredingen en worden er fikse boetes uitgedeeld.

Regels niet altijd nageleefd

Uit het onderzoek blijkt ook dat lang niet alle verhuurders zich houden aan de verhuurregels van de gemeente Amsterdam. In 2018 mocht je je appartement maximaal zestig dagen per jaar verhuren. 41 procent van de woningen werd echter vaker verhuurd, zegt Colliers. Dan gaat het specifiek om hele woningen, want kamers mogen vaker verhuurd worden aan toeristen.

De gemeente Amsterdam wil nu niet reageren op de cijfers. "Cijfers over toeristische verhuur worden volgende week besproken in het college van B en W", aldus een woordvoerder van wethouder Ivens van Wonen.

Sinds januari dit jaar mogen woningen overigens nog dertig in plaats van zestig dagen per jaar verhuurd worden.

Groei elders

In omliggende gemeenten als Diemen, Amstelveen en Zaanstad groeide het gebruik van Airbnb wel: met 36 procent naar 196.000 overnachtingen. De regels zijn daar vaak minder streng dan in Amsterdam. En in Amsterdam zelf groeide een concurrent van Airbnb, Homeaway. Het aantal overnachtingen via die site steeg met 61 procent naar 136.000.

Ook in andere grote steden dan Amsterdam groeide Airbnb nog wel. Den Haag is de tweede Airbnb-stad, met 226.000 overnachtingen. Dat is dus negen keer minder dan in Amsterdam, maar wel een stijging van 22,6 procent. Na Den Haag volgen Rotterdam (188.000, +14,6 procent) en Utrecht (160.000, + 3,5 procent).