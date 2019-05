'NVWA-dierenartsen deden niets tegen vervoer zieke runderen'

Keuringsartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben toegestaan dat zeker honderd zeer ernstig zieke en kreupele runderen naar slachthuizen in het noorden van Nederland werden gebracht. Dat zeggen klokkenluiders van de NVWA tegen RTL Nieuws. Mogelijk gaat het om nog veel meer dieren.

Zieke dieren mogen niet vervoerd worden, omdat ze dan onnodig pijn lijden. Als een dierenarts van de NVWA bij het slachthuis ziet dat een ziek dier wel vervoerd is, dan moet de arts daarvan een rapport opstellen. Dat kan dan vervolgens weer leiden tot boetes.

Maar, zo meldt RTL op basis van (oud-)medewerkers van de NVWA, dat gebeurt in de meeste gevallen niet. Volgens de klokkenluiders krijgen de dierenartsen op de werkvloer te weinig steun van het NVWA-management om hard op te treden.

Ducttape

Een bron vertelt aan de nieuwsrubriek dat de NVWA-medewerkers bij heel duidelijke overtredingen niets doen. "Het gaat over heel zieke dieren, die niet zonder pijn kunnen lopen of koorts hebben", zegt de bron. Er zouden foto's zijn van uitgemergelde en zwakke runderen bij een slachthuis, en van dieren met open wonden, in sommige gevallen verbonden met ducttape.

Het is onduidelijk wat er na de slacht van het zieke dier met het vlees gebeurt. Mogelijk zijn tientallen tonnen vlees van zieke dieren in de winkels terechtgekomen.

Zorgen

De NVWA zegt in een schriftelijke reactie tegen RTL zich niet te herkennen in het beeld dat er geen rapporten worden opgemaakt. Dat gebeurde in 2018 70 keer en in 2017 69 keer. Wel zegt de NVWA dat er zorgen zijn over enkele middelgrote slachterijen in Noord-Nederland.

De autoriteit houdt daar niet permanent toezicht en zegt extra maatregelen genomen te hebben. Zo zijn er in 2017 en in 2018 veroordelingen geweest voor het vervoeren en het ter slacht aanbieden van zieke en gewonde koeien.