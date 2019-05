Een SS'er of NSB'er op een oorlogsmonument: het ging eerder mis

Na de uitbreiding van het oorlogsmonument in het Gelderse dorp Enspijk in 2008 belandde een Nederlandse SS'er op de namenlijst met slachtoffers. De amateurhistoricus en docent Nederlands Richard van der Velde ontdekte dat in 2013.

De SS'er Barendinus van Doorn sloot zich in 1942 aan bij het Vrijwilligerslegioen Nederland, dat voor de Duitsers vocht. Een jaar later ging het legioen op in de Waffen-SS. Van Doorn kwam abusievelijk op het monument terecht omdat hij in het streekarchief van de gemeente West Betuwe bekendstond als tewerkgestelde in Duitsland.

Van der Velde bracht de gemeente op de hoogte van deze fout, maar die informatie kwam pas vier jaar later bij de burgemeester terecht. De naam is in 2017 van het monument verwijderd.