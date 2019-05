Niet alle mannen op oorlogsmonument Amersfoort waren even heldhaftig

De haast van de gemeente Amersfoort was misschien prijzenswaardig, maar ging wel ten koste van de zorgvuldigheid. Uit onderzoek is gebleken dat niet alle mannen in gelijke mate recht hebben op dit eerbetoon. Naar twee van hen is na de oorlog onderzoek ingesteld door de afdeling Bijzondere Rechtspleging van het ministerie van Justitie. Die kwam in actie als er vermoedens bestonden dat iemand niet zuiver op de graat was tijdens de oorlog.

In het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) is een tamelijk uitvoerig dossier te vinden van Albertus Beukman, een van de gefusilleerden. Daaruit blijkt dat hij al in 1936 lid was geworden van de NSB, later was toegetreden tot de Landstorm en uiteindelijk terecht was gekomen bij de SS. Uit getuigenverklaringen blijkt dat hij ten minste één keer op een ongewapende burger heeft geschoten.

Toen zijn legeronderdeel naar België werd gestuurd om de opmars van de geallieerden te stoppen, deserteerde Beukman uit Duitse dienst. Het is niet helemaal duidelijk wanneer en waarom hij is gearresteerd, maar hij belandde in ieder geval in de gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht.

Collaboratie

De andere man naar wie Justitie op zoek was, was Eduard van Heulen. Die had zich vrijwillig bij de Duitse Wehrmacht gemeld om als bouwvakker aan de slag te gaan in Bretagne en op het eiland Guernsey. Een duidelijk geval van collaboratie. Dat hij in de gevangenis terechtgekomen is, kwam doordat hij werd betrapt bij een inbraak in zijn woonplaats Beverwijk.

Onder de mannen van het monument bevindt zich verder nog ten minste één zwartwerker en een man die samen met Van Heulen bij die inbraak in Beverwijk is gearresteerd.

Tijdelijke oplossing

Voor de gemeente Amersfoort was al deze nieuwe informatie aanleiding om het monument aan te passen. Omwille van tijdsdruk is gekozen voor een tijdelijke oplossing. Bij een steenhouwerij in Utrecht is een plaat zandsteen besteld waarop een nieuwe tekst is aangebracht. In plaats van 'Zij offerden zich voor de vrijheid', staat er nu 'Wij herdenken hen die vielen voor de vrijheid'. Het is nu aan de goede verstaander om te beoordelen op wie dat van toepassing is en op wie niet.