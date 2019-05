Turkije waarschuwt Trump over Moslimbroederschapbesluit

De Moslimbroederschap werd opgericht in Egypte in de jaren 20 door Hassan al-Banna. De Moslimbroederschap streeft naar een democratische samenleving gebaseerd op islamitische principes. Naast in de politiek, zijn zij ook vertegenwoordigd in de maatschappij. Zo worden veel scholen en weeshuizen gerund of gefinancierd door de beweging. In de jaren 40 bood die zowel vreedzaam als gewapend verzet tegen de Britse overheersers.

De partij is inmiddels actief in 82 landen en heeft een controversieel imago. Onder meer al-Qaida en Hamas komen voort uit dezelfde ideologie die de Moslimbroederschap aanhangt.

Maar er is ook een politieke tak die geweldloos opereert, zoals in Egypte en in Tunesië. In beide landen won de partij de eerste vrije verkiezingen na de Arabische lente. In Tunesië zit de partij nog steeds in een coalitie met een seculiere partij.