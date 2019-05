Protest Gooise apothekers: 'Schreeuwen en slaan zijn dagelijkse dingen'

Apothekers en hun assistenten in Het Gooi krijgen dagelijks te maken met agressie en discussies aan de balie. Uit protest daartegen houden zij tot vanmiddag de deuren dicht.

"Een collega uit Weesp is laatst in haar gezicht geslagen, omdat een bepaald merk niet meer vergoed werd", vertelt de Hilversumse apotheker Bernadine Armbrust in het NOS Radio 1 Journaal. En dat is geen incident volgens de KNMP, de landelijke belangenorganisatie voor apothekers. "Schreeuwen, dreigen en slaan zijn dagelijkse dingen geworden en dat vinden wij onaanvaardbaar", zegt voorzitter Gerben Klein Nulent.

Medicijntekort

Volgens Armbrust is het protest bedoeld als dubbel signaal. Aan de ene kant naar de cliënten, om hen op te roepen zich anders te gaan gedragen. Maar het is ook bedoeld als oproep naar de politiek en de zorgverzekeraars. "Er was al heel veel frustratie bij cliënten, omdat merken niet meer vergoed werden en mensen telkens van merk moesten wisselen. Maar daar komen nu medicijntekorten bij."

Hoewel ze de agressie veroordelen, hebben de apothekers volgens Armbrust wel begrip voor de irritatie over de tekorten. "Misschien kunnen Den Haag en zorgverzekeraars daar iets aan doen."

Steeds vaker zijn medicijnen tijdelijk of definitief niet meer leverbaar. Uit een overzicht van de KNMP blijkt dat vorig jaar 769 keer medicijnen niet beschikbaar waren.