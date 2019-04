Nederlandse broers krijgen tot 6 jaar cel voor mishandeling ober in Praag

De twee Nederlandse broers die in Praag een ober hebben mishandeld zijn in Tsjechië veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel. De rechter heeft hen veroordeeld wegens ordeverstoring en zware mishandeling. Poging tot moord of doodslag werd niet bewezen geacht.

De ober raakte zwaargewond. Hij had onder meer een gebroken kaak en oogkas. Hij lag drie weken in het ziekenhuis en lijdt nog altijd aan geheugenverlies en psychische problemen.

De broers moeten de ober een schadevergoeding betalen van 75.000 euro. Ook mogen zij tien jaar Tsjechië niet in nadat ze hun straf hebben uitgezeten.

Op zware mishandeling staat in Tsjechië 3 tot 10 jaar cel. De rechter gaat ongeveer in het midden zitten, omdat niet bewezen is dat alle verwondingen door de broers zijn toegebracht. Ook hebben ze berouw getoond.

Het Openbaar Ministerie had tussen de 10 en 18 jaar cel geëist wegens poging tot moord, en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Eigen bier

De mishandeling was onderdeel van een grotere vechtpartij op klaarlichte dag in april vorig jaar. De twee broers maakten deel uit van een groep van zeven Nederlandse toeristen die naar de Tsjechische hoofdstad waren getrokken voor een vrijgezellenfeest.

De ruzie ontstond omdat het gezelschap zelf meegebracht bier dronk op het terras van het etablissement. Toen de manager hen daarop aansprak, liep het van kwaad tot erger.