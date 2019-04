Elf NPO-presentatoren verdienen boven Balkenendenorm

Het aantal presentatoren dat bij de publieke omroep een salaris verdient dat boven de vastgestelde norm ligt, is afgenomen. Volgens de jaarverslagen van de omroepen waren het er vorig jaar elf. In 2017 waren het er zeventien. Het is niet bekendgemaakt om wie het gaat.

Van de elf presentatoren verdienden er volgens de NPO twee fors hoger dan de vastgestelde norm van 189.000 euro bruto per jaar. Zij vallen onder een uitzonderingsregeling. Deze regeling is inmiddels afgeschaft, maar geldt nog wel voor lopende contracten.

Salarisplafond

In 2017 werd bepaald dat het salarisplafond voor presentatoren zou worden verlaagd. De omroepen zouden voortaan de salarissen aanhouden voor topinkomens in de semi-publieke sector, de zogenoemde Balkenendenorm.

Hoewel er geen namen bekend zijn gemaakt, is wel duidelijk dat Matthijs van Nieuwkerk bij de grootverdieners van de NPO hoort. Dat bleek toen er onlangs ophef ontstond over het salaris dat hij gaat verdienen voor de presentatie van het programma College Tour.