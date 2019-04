Subsidie voor varkensboeren die stinkend bedrijf willen sluiten

Boeren die willen stoppen met hun varkenshouderij kunnen subsidie krijgen. Op deze manier wil minister Schouten de stankoverlast voor omwonenden aanpakken.

Schouten heeft een conceptregeling gemaakt. Varkenshouders die interesse hebben, kunnen al kijken of ze ervoor in aanmerking komen. De inschrijving begint naar verwachting in de zomer.

Het gaat om een tijdelijke regeling, die moet leiden tot minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en methaan, maar ook tot minder mestproductie.

200 miljoen

Het kabinet heeft 200 miljoen euro gereserveerd om de gezondheids- en leefomgevingsrisico's te verminderen in gebieden met veel varkenshouderijen. Het gaat dan met name om het oosten en zuidoosten van het land.

Ook varkenshouders die hun bedrijf willen verduurzamen, kunnen steun krijgen van de overheid. Voor hen ligt 40 miljoen euro klaar.