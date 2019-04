MIVD: China bespioneert Nederlandse defensie

China doet actief pogingen om militaire inlichtingen in Nederland te vergaren. Dat schrijft de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in zijn jaarverslag.

"De dreiging tegen defensie is het stelen van militair-technologische kennis en technologie, die zowel militair als in de burgermaatschappij is te gebruiken", stelt de MIVD.

Volgens de militaire inlichtingendienst zijn er in 2018 meerdere digitale spionageactiviteiten ontdekt. Niet alleen van China, maar ook van Rusland. De MIVD noemt de activiteiten van beide landen zorgwekkend.

Noord-Korea en Syriƫ

Naast China en Rusland speuren landen als Iran, Noord-Korea, Pakistan en Syriƫ naar kennis en goederen die ze kunnen gebruiken voor hun wapenprogramma's. Ook westerse landen doen dat.

De MIVD meldt dat Rusland inmiddels een raket heeft ontwikkeld die van de grond gelanceerd kan worden en een bereik heeft van meer dan 500 kilometer. "Dit betekent een schending van het INF-verdrag, waardoor een aanzienlijk deel van Europa binnen het bereik van deze strategische raketten komt. Deze raketten kunnen worden uitgerust met een nucleaire lading."