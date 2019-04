Brouwerseiland komt er voorlopig niet, bestemmingsplan vernietigd

Het Brouwerseiland, tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, komt er voorlopig toch niet. De Raad van State heeft het bestemmingsplan van het ambitieuze project in het Grevelingenmeer vernietigd.

Het was de bedoeling dat op dertien kunstmatig aangelegde eilandjes in het Grevelingenmeer ruim 300 vakantiewoningen en horeca zouden verrijzen. Ook aanlegsteigers en een nieuwe jachthaven zouden worden aangelegd. Het recreatieproject zou 180 miljoen euro kosten.

In 2017 werd door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland groen licht gegeven voor het project, na fel protest van onder meer natuurorganisaties en zeil- en surfclubs. Zij zijn bang dat de aanleg van de eilandjes de natuur en het windsurfgebied aantast.

Anders dan afgesproken

De Raad van State oordeelt nu dat de bebouwing, duinen en beplanting in het bestemmingsplan hoger worden dan eerst was afgesproken. Naar de mogelijke gevolgen is geen onderzoek gedaan. "Daardoor is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de windcondities van het surfgebied bij de Brouwersdam. Bovendien is er in de onderzoeken geen rekening mee gehouden dat in de buurt vaste rust- en ligplaatsen van zeehonden liggen."

Daarnaast wijst de raad op mogelijke gevolgen voor niet-broedvogels, "terwijl het al niet goed gaat met deze vogels in dat gebied". Naast het bestemmingsplan zijn daarom ook de omgevingsvergunning en de natuurvergunning ingetrokken.

Het project is met de uitspraak van de raad in ieder geval voorlopig van de baan. "Als de betrokken overheden door willen gaan met het project, zijn er aanpassingen en nieuwe onderzoeken nodig", besluit de raad. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.