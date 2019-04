Keizer Akihito wilde geen robot zijn, maar 'was in alles vormelijk en keurig'

Vanuit de staatszaal van het keizerlijk paleis in Tokio zal de 85-jarige Akihito om 10.00 uur Nederlandse tijd een mededeling doen die een Japanse keizer in meer dan twee eeuwen niet heeft gedaan. Hij maakt dan officieel bekend dat hij afstand neemt van de troon.

Een bijzonder moment, want de keizer blijft in Japan in principe aan tot zijn dood. Al is de mededeling van vandaag puur symbolisch. Dat Akihito aftreedt, staat al zo'n anderhalf jaar vast. De keizer is bovendien al sinds half maart bezig met een reeks ceremonies voor zijn troonsafstand. Zo bracht hij in traditionele kleding een bezoek aan een Japanse tempel voor een gesprek met zijn voorouders.

Veel van de vorige ceremonies vonden plaats achter gesloten deuren, maar de bekendmaking van vandaag wordt overal in Japan live uitgezonden op televisie. Denk daarbij niet aan een marathonuitzending, zoals hier bijvoorbeeld op Koningsdag: de keizerlijke boodschap van Akihito duurt maar tien minuten.

Ver-van-hun-bed-show

Ook valt nog te bezien of de Japanse bevolking massaal achter de televisie zit om de ceremonie te bekijken. Het is de 'Gouden Week' in Japan en veel mensen zijn dus weliswaar vrij, maar vooral voor jonge Japanners zijn de keizerlijke tradities een ver-van-hun-bed-show, vertelt correspondent Kjeld Duits.

"Dat bleek wel toen een bevriende hoogleraar van een universiteit in Tokio, zijn klas van 25 studenten vorige week vroeg naar hun plannen voor volgende week. Niemand van hen zei iets over de abdicatie. Toen hij hen herinnerde aan de ceremonies en vroeg naar de opvolger van Akihito, kwam niemand op de naam van zijn oudste zoon Naruhito."

De onwetendheid van deze studenten is opvallend, omdat Japanse media deze dagen bijna aan niets anders aandacht besteden dan de abdicatie. Duits: "Maar jongeren lezen bijna geen kranten meer en kijken ook geen televisie, ze zitten vooral op sociale media. Op scholen in Japan wordt niet over politiek gepraat. Veel scholieren weten ook niet wie de premier is."