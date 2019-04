'Lachgas is echt een probleem aan het worden'

Maar eerst moet dan bewezen worden dat iemand onder invloed is en dat is volgens Kabel bij lachgas lastig. "Het is heel vluchtig. Je neemt het in en dan is het al weer voorbij." Alleen de aanwezigheid van een tank en ballonnetjes in de auto is volgens hem niet voldoende bewijs. Dat geldt wel als er getuigen zijn die hebben gezien dat er een ballonnetje is gebruikt.

Maar ook als er geen bewijs is van het gebruik van lachgas kan iemand toch veroordeeld worden voor gevaarlijk of roekeloos rijgedrag. "Mensen die lachgas gebruiken, moeten zich realiseren dat als ze onder invloed een ongeluk veroorzaken ze daar niet makkelijk mee wegkomen. Je kunt dan echt een zware gevangenisstraf krijgen."

'Slok op'

Kabel denkt dat het zou kunnen werken om het strafbaar te maken om lachgas in het compartiment van de auto te hebben. Ook ziet hij wel iets in een waarschuwingscampagne waarin duidelijk wordt gemaakt dat je voor afwijkend rijgedrag gepakt kunt worden. "Het maakt eigenlijk niet zo uit waardoor een ongeval is veroorzaakt. Het kan een smartphone zijn of lachgas. En daar kun je voor veroordeeld worden."

Ook Ingrid Wetser van VVN vindt een campagne een goed idee. "Bij alcohol is er door de BOB-campagne veel veranderd. Vroeger vond men het heel normaal om met een slok op achter het stuur te kruipen, maar dat wordt nu echt niet meer geaccepteerd."

Daarnaast is het volgens VVN een goed idee om de effecten van het gebruik lachgas in het verkeer ook mee te nemen in de rijopleiding.