Tientallen mensen op Koningsdag in Amsterdam onwel door lachgas

Tientallen feestvierders zijn gisteren in Amsterdam door ambulancemedewerkers behandeld omdat ze onwel waren geworden door lachgas. De ballonnen en patronen waren op heel veel plekken in de stad te krijgen, meldt AT5.

Lachgas gebruiken is legaal. Op sommige plekken, waaronder Hoorn en Alkmaar, was het wel verboden om het spul op Koningsdag te verkopen. Eerder waren er in die steden veel problemen geweest met lachgas. Lachgas mag normaal gesproken door bedrijven wel worden verkocht.

De GGD schrijft dat de risico's van lachgas beperkt zijn. "Door het in- en uitademen in de ballon kan tijdelijk zuurstoftekort ontstaan." Mensen kunnen daardoor misselijk of duizelig worden of hoofdpijn krijgen.

Jellinek, een instelling voor verslavingszorg, beschrijft ook andere gevolgen. De instelling schrijft dat mensen die verkouden zijn en lachgas gebruiken, kan het trommelvlies springen en kan blijvende gehoorschade ontstaan. Bij langdurig gebruik kunnen de gevolgen veel erger zijn. Mensen kunnen er hersenschade aan overhouden, schrijft Jellinek.

Ambulances rukten gisteren niet alleen uit voor mensen die lachgas hadden gebruikt. In de hoofdstad hadden vooral veel mensen hulp nodig omdat ze te veel alcohol hadden gedronken. In totaal moesten ambulances in Amsterdam gisteren 313 keer uitrukken.