'Zorgen over luchtkwaliteit terecht, gezondheidseffect biomassa onderzoeken'

De discussie over de grootschalige inzet van biomassa wordt steeds feller. Niet alleen onder deskundigen, ook bij omwonenden van biomassacentrales. Zo zijn de voltallige gemeenteraad en omwonenden tegen de komst van een nieuwe biomassacentrale in Diemen. Zij betwisten de klimaatwinst van biomassa en denken dat de luchtkwaliteit zal verslechteren. Het eerste, de impact op het klimaat, gaan de SER en het PBL in kaart brengen, kondigden ze gisteren aan.

Gascentrales veroorzaken overigens minder uitstoot van fijnstof dan biomassacentrales, aldus Velders. Den Haag zal volgens hem een afweging moeten maken tussen klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid. "De politiek moet kiezen waar je de nadruk op legt. Je kunt niet zeggen: klimaat is belangrijker dan luchtkwaliteit."

Vervuilende schepen

Velders denkt dat verschillende tijdschalen daarbij een rol spelen. "Klimaatverandering gaat ons allemaal aan, op een tijdsschaal van tientallen jaren. Als er nu een biomassacentrale in of dicht bij een woonwijk komt, raak je mensen nu en heel dichtbij. Dus dat is een moeilijke afweging."

Ook moet goed gekeken worden waar de biomassa vandaan komt, want in Nederland is waarschijnlijk niet genoeg beschikbaar. "Veel biomassa zal uit de Baltische staten komen of bijvoorbeeld uit Canada", zegt Velders. "Dan wordt het aangevoerd door schepen, die ook weer vervuilend zijn. Dus het hele plaatje is van belang."