Avengers: Endgame verplettert records in openingsweekend

Superheldenfilm Avengers: Endgame heeft volgens distributeur Disney in het openingsweekend naar schatting meer dan 1 miljard euro opgebracht wereldwijd.

De film vermorzelt daarmee het record van 575 miljoen euro dat zijn voorganger (Avengers: Infinity War) vorig jaar neerzette. Dat komt ook doordat Endgame wél meteen in China is uitgekomen en Infinity War pas twee weken na de wereldpremière.

De kaartverkoop in de op een na grootste filmmarkt ter wereld was goed voor 295 miljoen euro aan recette. In de Verenigde Staten bracht het sluitstuk van de films over het superheldenteam zo'n 315 miljoen euro op, wat een record op zich is.

Dat Avengers: Endgame een kaskraker is, mag geen verrassing heten. In deze film komt alles samen waar sinds de eerste film Iron Man uit 2008 in 21 films naartoe is gewerkt. Vrijwel alle eerdere delen uit de reeks waren kaskrakers. Ook de recensenten zijn overwegend lovend.