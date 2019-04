21 superheldenfilms komen samen in de nieuwe Avengers: 'Marvelicious'

Elf jaar lang is er naar deze dag uitgekeken, want vanaf vandaag draait Avengers: Endgame in de bioscoop. In de film komt alles samen waar sinds de eerste film Iron Man uit 2008 in 21 films naar is toegewerkt. Kunnen de verwachtingen nu waargemaakt worden? Ja, zegt een groot deel van de recensenten en kijkers.

De afgelopen jaren is er met de Avengers-reeks aan groot universum gebouwd met een enorme fanbase. Vrijwel alle films werden kaskrakers; de vorige film bracht 2 miljard dollar op.

"Als je nagaat dat ze 21 films laten samenkomen in één film is dit echt een meesterwerk", zegt schrijver én enorme fan Thijs van Domburg. Hij keek vannacht om 00.00 uur de film als een van de eersten. "Ongelooflijk wat ze voor elkaar hebben gekregen. Het was grappig, maar ook zeer emotioneel."