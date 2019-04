Koffer met menselijke resten gevonden op Cyprus in zaak-seriemoordenaar

Op Cyprus heeft de politie in een plas een koffer met resten van een vrouw gevonden. Het gaat vermoedelijk om een van de slachtoffers van een seriemoordenaar, die afgelopen week bekende dat hij zeven mensen om het leven heeft gebracht.

De politie vond twee koffers in de plas bij een voormalige kopermijn, waar het water zeer giftig is. Een duiker van de brandweer moest beschermende kleding aan voor hij het water in kon. Volgens de autoriteiten heeft de seriemoordenaar, een 35-jarige legerofficier, toegegeven dat hij de lichamen van drie van zijn slachtoffers in een koffer heeft gestopt en vervolgens in het meer heeft gedumpt.

Een van de twee gevonden koffers is inmiddels uit het water gehaald, de derde koffer heeft de politie nog niet aangetroffen.

Kritiek

De menselijke resten in de drie koffers zijn waarschijnlijk van een 31-jarige vrouw van de Filipijnen, een vrouw uit Roemeniƫ van 36 en van haar dochter van 8. De Filipijnse wordt sinds december 2017 vermist, de Roemenen sinds september 2016. Ze kwamen naar Cyprus om te werken. De man heeft al zijn slachtoffers volgens media op Cyprus ontmoet via datingsites.

Inwoners van het mediterrane eilandstaatje hebben geschokt gereageerd op de moorden en in media wordt gesproken van de eerste seriemoordenaar van het land. De politie kon de verdachte opsporen via berichten die hij naar een van zijn slachtoffers had gestuurd.

Op het handelen van de politie is overigens veel kritiek. De politiechef van Cyprus heeft een onderzoek ingesteld naar de manier van werken. Critici vinden dat de politie veel te laks is geweest toen de vrouwen als vermist werden opgegeven. De grootste oppositiepartij wil dat de politiechef en de minister van Justitie vertrekken.