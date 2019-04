Legerofficier in Cyprus bekent zeven moorden

Een 35-jarige man heeft in Cyprus bekend dat hij vijf vrouwen en twee meisjes heeft vermoord. Het gaat om een Grieks-Cypriotische legerofficier, zo melden media in het land.

Twee stoffelijke overschotten werden vorige week gevonden in een verlaten mijnschacht. Het gaat om de lichamen van vrouwen van Filipijnse afkomst, van 28 en 38 jaar oud. Ook de 6-jarige dochter van de 38-jarige vrouw is om het leven gebracht door de man. Haar lichaam is nog niet gevonden.

Onder de slachtoffers zijn ook een Roemeense vrouw, haar dochter van 8 en een vrouw die van Indiase of Nepalese afkomst is. Wat de identiteit van het zevende slachtoffer is, is niet bekend.

Datingsite

Volgens Cypriotische media heeft de man de vrouwen ontmoet via datingsites. In Cyprus wordt gesproken van de eerste seriemoordenaar van het land. Onderzocht wordt of hij nog meer doden op zijn geweten heeft.

Organisaties in Cyprus die zich inzetten voor migranten, hebben kritiek op het handelen van de politie. Ze stellen dat de die veel te laat is begonnen met de zoektocht naar de vrouwen. De twee vrouwen die in de mijnschacht werden gevonden, werden bijna een jaar geleden al als vermist opgegeven.

Een woordvoerder van de politie vindt dat verwijt niet terecht. Hij zei tegen een lokaal tv-station dat het Cypriotische parlement afgelopen jaar een wet heeft tegengehouden, waardoor de politie geen toegang heeft tot gegevens van vermiste personen.