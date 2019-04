Vrouwen op Europese kieslijst 'moeten het hebben van voorkeursstem'

In veel Europese landen geldt een speciale regeling om meer vrouwen verkozen te krijgen. Zo is het in Frankrijk verplicht om op de kandidatenlijst om en om een man en een vrouw te hebben. De partijen mogen wel zelf beslissen of ze een man of vrouw als lijsttrekker aanwijzen.

In België moet sinds 2002 de lijst bestaan uit evenveel mannen als vrouwen, in Spanje voor maximaal 60 procent uit mannen. En in Italië mag je bij de partij van je keuze drie voorkeurskandidaten aankruisen. Maar dat mogen niet drie kandidaten van hetzelfde geslacht zijn.

Belangrijkste wapen: voorkeursstem

In Nederland bestaan er geen wettelijke regelingen. De beweging Stem op een Vrouw probeert meer vrouwen verkozen te krijgen. Afgelopen week hielden ze een training in Amsterdam. Vrouwelijke kandidaten voor het Europarlement kregen daar bijvoorbeeld mee dat ze meer foto's van zichzelf moeten maken en vooral sociale media moeten gebruiken.

Het belangrijkste wapen is de voorkeursstem. "Stem op mij", is de boodschap die de vrouwen moeten verkondigen. Een van de organisatoren: "Stem niet op de hoogste vrouw op de lijst, want die komt er meestal toch wel in, maar stem op een vrouw die op een lagere, soms onverkiesbare tekst staat. Lager stemmen is beter, dan komen er vrouwen in plaats van mannen in het nieuwe Europees Parlement."