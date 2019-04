Poetin versoepelt procedure Russisch paspoort voor alle Oekraïners

Volgens president Poetin hebben alle bewoners van Oekraïne recht op een vereenvoudigde procedure bij het aanvragen van een Russisch paspoort. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Peking.

Afgelopen woensdag ondertekende hij al een decreet waardoor de Russisch sprekende minderheid in de Oekraïense 'volksrepublieken' Donetsk en Loegansk sneller een Russisch paspoort kunnen krijgen. Nu gaat hij nog een stap verder.

Bekend recept

Het lijkt een nieuwe plaagstoot in de verslechterde relatie tussen Rusland en Oekraïne. De Russen pasten dezelfde werkwijze toe in opstandige regio's in Abchazië en Zuid-Ossetië in buurland Georgië.

Het Kremlin behoudt zich het recht voor op te treden in buurlanden waar veel Russische staatsburgers wonen. Oekraïne en Rusland maken al vijf jaar ruzie over de opstandige regio's in Oost-Oekraïne, waar milities met Russische steun de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen.