IND stuurt yezidi's terug naar kampen Noord-Irak, VN ongerust

Yezidi's die in Nederland asiel aanvragen, worden teruggestuurd naar vluchtelingenkampen in Noord-Irak, hebben asieladvocaten aan Trouw laten weten. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunnen de vluchtelingen in de tentenkampen rekenen op onderdak en voldoende voedsel.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN beschouwt Noord-Irak ook na de verdrijving van Islamitische Staat nog steeds als onveilig gebied. Ook wijst de VN erop dat de Koerden in Noord-Irak al zorg dragen voor bijna een miljoen vluchtelingen en dat hun capaciteit daarmee vrijwel is uitgeput.

Uit informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de Koerden yezidi's soms tegenhouden of uitzetten naar andere gebieden in Noord-Irak, schrijft Trouw.

Hoeveel yezidi's op de nominatie staan om teruggestuurd te worden, is niet duidelijk.

Verdreven en vermoord

De yezidi's, die een geloof aanhangen met heidense, christelijke, islamitische en andere elementen, werden in 2014 uit hun woongebied nabij de Noord-Iraakse stad Sinjar verdreven door IS-strijders. Daarbij vielen duizenden doden. Sindsdien wonen de yezidi's in tentenkampen die door Koerden worden bestierd.

Zowel de asieladvocaten als Vluchtelingenwerk Nederland zeggen in Trouw dat de IND met het terugsturen van yezidi's een andere koers heeft ingeslagen. Ook zou het in strijd zijn met het beleid van de overheid, waarin gesteld wordt dat de yezidi's een kwetsbare groep vormen die niet teruggestuurd hoeft te worden naar het land van herkomst.

De IND zou die regel omzeilen door te stellen dat de yezidi's lange tijd in een kamp hebben doorgebracht in een andere regio in Noord-Irak en dat het kamp hun plek van herkomst is. Desgevraagd laat de immigratiedienst aan de krant weten niet tegen de regels in te gaan en geen ander beleid te voeren. De yezidi's uit Noord-Irak zouden geen kwetsbare groep zijn en hun langdurige verblijf in kampen zou ook niet leiden tot een andere beslissing, aldus de IND.