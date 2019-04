Dood journalist geeft nieuwe impuls aan Noord-Ierse onderhandelingen

Door de dood van journalist Lyra McKee gaan partijen in Noord-Ierland voor het eerst in een jaar weer onderhandelen over een regering. Er wordt al twee jaar geruzied over een nieuwe regering in Noord-Ierland en sinds februari vorig jaar zaten de gesprekken muurvast.

De 29-jarige McKee werd vorige week doodgeschoten tijdens rellen in Londenderry. Ze werd per ongeluk geraakt door een kogel van de Real IRA, een militante splintergroep die Noord-Ierland uit het Verenigd Koninkrijk wil hebben. De dader is nog voortvluchtig.

Tijdens haar begrafenis kreeg de pastoor die de uitvaartmis opdroeg een staande ovatie toen hij politici opriep de dood van McKee als katalysator te gebruiken. "Door de emotie van deze week kan het proces weer opstarten. Het zou stom zijn dat moment voorbij te laten gaan."

'Het moet anders'

De Britse minister voor Noord-Ierland en haar Ierse collega van Buitenlandse Zaken namen de handschoen gistermiddag op. "Er is een korte periode waarin oprecht vooruitgang geboekt kan worden en dus moeten we nu handelen", zei Karen Bradley op een persconferentie.

"We laten te veel ruimte voor anderen, die niet in democratie geloven, maar haat en angst verspreiden", voegde de Ier Simon Coveney eraan toe. "Mensen willen de gesprekken niet weer zien voortslepen. Daar heeft men genoeg van. Dit keer moet het anders."

Breekpunten

Het is de bedoeling dat afgevaardigden van beide landen en alle Noord-Ierse partijen op 7 mei weer bijeenkomen voor gesprekken. De hoop bestaat dat er voor halverwege juli een akkoord bereikt kan worden; in die periode zullen de spanningen in het land weer oplopen door de jaarlijkse Oranjemarsen.

Breekpunt bij de vorige gespreksrondes waren de impact van de brexit, de status van het Iers en goedkeuring van het homohuwelijk. Sinn Fein en de DUP, de belangrijkste gesprekspartners, benadrukken in eerste reacties dat de meningen daarover nog altijd ver uit elkaar liggen.