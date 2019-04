Presidentskandidaat Biden haalt recordbedrag op in 24 uur

Democratisch presidentskandidaat Joe Biden heeft in de eerste 24 uur van zijn campagne een recordbedrag aan financiƫle bijdragen opgehaald. In een dag tijd haalde de oud-vicepresident van Obama 6,3 miljoen dollar binnen.

Daarmee verbreekt Biden het record van Afgevaardigde Beto O'Rourke, die in een dag twee ton minder ophaalde toen hij zich vorige maand kandidaat stelde. Ook verslaat hij een van zijn belangrijkste rivalen, Bernie Sanders, die iets minder dan 6 miljoen ophaalde.

Biden maakte donderdag bekend dat hij de Democratische kandidaat wil worden die het tegen president Trump zal opnemen bij de verkiezingen in 2020. Aan de voorverkiezingen doen een ongebruikelijk groot aantal kandidaten mee dit keer: al zo'n twintig prominenten Democraten hebben zich gemeld.

Leeftijd

Biden geldt als een belangrijke kanshebber voor de nominatie, hoewel hij met een 78 jaar veruit de oudste Amerikaanse president zou zijn bij zijn aantreden. In een interview zei Biden vandaag dat zijn leeftijd een legitieme vraag is, maar dat hij hoopt dat zijn "wijsheid en ervaring dingen veel beter kunnen maken".

President Trump liet zich laatdunkend uit over de leeftijd van Biden, hoewel hij slechts vier jaar jonger is en momenteel de oudste president uit de Amerikaanse geschiedenis is. "Als ik Joe zie, weet ik het niet", zei hij twijfelend tegen de pers.

Zijn eigen leeftijd zag Trump niet als een probleem. "Ik voel me nog een jonge man. Ik ben zo jong. Ik kan het niet geloven. Ik ben een jonge, levendige man."