'Geen afspiegeling van de samenleving': Macron wil eliteschool sluiten

Als onderdeel van Macrons hervormingen, een reactie op de gele-hesjesbeweging, wil de president dus een einde maken aan de ENA. Een alternatief voor de prestigieuze opleiding heeft de president nog niet gepresenteerd. Volgens critici is de sluiting van de school symboolpolitiek, een zoethoudertje tegen de groeiende onvrede over de president.

Maar wat is de ENA precies?

De opleiding werd opgericht in 1945 om weer een sterk ambtelijk apparaat op te bouwen vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er gelden strenge toelatingseisen: negen op de tien aanmeldingen worden geweigerd. De leerlingen die de opleiding volgen, hebben vaak al een universiteit afgerond. Alleen de best presenterende talenten worden toegelaten.

Op de twee scholen, in Parijs en Straatsburg, krijgen ze een training tot topambtenaar. Het oorspronkelijke doel was zoveel mogelijk studenten van verschillende achtergronden aan te trekken. Inmiddels is nog maar een op de vijf studenten afkomstig uit een arbeidersgezin, erkende directeur Patrick Gerard deze week. "We moeten het beter doen", schreef hij in een column in krant Le Figaro.

In 1950 had 45 procent van de studenten een vader met een bestuurlijke functie, meldt nieuwszender FranceInfo, in 2014 was dat gestegen tot 70 procent.

'We laten talent links liggen'

Énarques (afgestudeerde ENA-studenten) vormen volgens critici een te hecht netwerk, dat zichzelf in stand houdt. "Frankrijk verdient beter dan een school die dateert van voor de jaren 50", zegt Agnès Verdier-Molinié, directeur van de liberale denktank Ifrap. Ze vindt dat er nu te weinig oog is voor bijvoorbeeld knappe koppen uit het bedrijfsleven. "We laten talent links liggen, omdat we de ENA hebben."

"Ik zeg niet dat de ENA slecht is, integendeel", zei oud-leerling Macron gisteravond. "Dit gaat over ambitieuze hervormingen: we moeten iets opbouwen wat beter werkt."

De grote vraag is nu wat dat precies zal worden.