Breuk in top Forum voor Democratie: wat vinden partijgenoten?

Wel noemt Burlet het doodzonde als de inzet van Otten verloren gaat. "Hij heeft een heel grote bijdrage geleverd aan de partij."

Een Drents Statenlid beaamt dat. "Hij werkte zeven dagen per week, achttien uur per dag voor Forum." Maar, vindt het Statenlid, dat het in de landelijke partijtop niet goed gaat, zegt niets over de provinciale politiek. "De mensen kennen mij in Drenthe. Ze vertrouwen me. Ik ga hard werken, en ik denk dat dat voor alle twaalf lijsttrekkers in de provincie geldt."

Over het besluit van Otten om uit het partijbestuur te stappen, zegt de Drentenaar niets. "Ik vind andere dingen belangrijker. Zoals de onvrede in de samenleving. Dáár ga ik mee aan de gang."

Volgens de Limburgse FvD-politicus Burlet richt het besluit van Otten nu in ieder geval de minste schade aan de partij aan. "Ik denk dat hij dat ook zo heeft afgewogen."

Vertrouwen

Ook veel volgers van Forum van Democratie op sociale media lijken vertrouwen te houden in de partij. "Rotte appels" heb je overal, is hun redenatie, vooral in een relatief jonge partij. Dat Otten uit het partijbestuur is gestapt, vinden ze niet meer dan terecht.

Een enkeling wijst erop dat Otten medeoprichter is van Forum voor Democratie en veel stemmen heeft binnengehaald. Of dat de kritiek van Otten op Baudet op zich wel terecht was, maar binnenskamers had moeten blijven. Anderen zeggen dat alleen Baudet - als "gezicht van de partij" - zorgt voor stemmenwinst.